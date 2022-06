Altbauwohnung in Harvestehude

​Das Wohnzimmer wurde in einem lichten Graubraun gestrichen und wirkt wesentlich heller als der Flur. Absoluter Eyecatcher ist der Loungesessel von Ray und Charles Eames, dieser fügt sich wegen seines absolut zeitlosen Designs in jede Umgebung ein. Der Platz direkt am Fenster, und vor einer Heizung, bietet sich ideal für den gemütlichen Sessel an, um immer im Warmen nach Außen zu blicken. Bunte Schnittblumen und eine Tischleuchte mit peppigen Mustern der 70er frischen das Wohnzimmer auf.