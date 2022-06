10 großartige Häuser, die dich zum Staunen bringen

Dieser Altbau wurde dank des frischen Anstrichs in Creme neu aufgepeppt. Die farblich abgesetzten Rahmen und Fensterläden und in Blau sowie Dunkelbraun setzen die Fassade zusätzlich in Szene. Der Charme des älteren Gebäudes blieb dabei erhalten, was dieses Haus zum echten Hingucker macht.