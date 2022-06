Holzwände und Steinwände

Mit einer Wand aus Holz oder Stein können wir in unseren Wohnräumen beeindruckende Akzente setzen. Komplett mit Holz vertäfelte Wände im Landhausstil lassen bei vielen von uns das Herz gleich höher schlagen: Wir denken an Landleben, Urlaub und einen Hauch Luxus. Aber auch Steinwände haben auf uns eine ganz spezielle Wirkung. Der meist unverputzte Look erinnert uns an alte Fabrikräume oder Lofts und animiert uns dazu, besonders kreativ zu sein oder eben auch die restliche Einrichtung auf den Industriestil abuzstimmen.

Wir haben für euch verschiedene Wände aus Holz oder Stein zusammengestellt und verraten euch, wie ihr diese am besten in euren Wohnbereich integrieren könnt.