Überraschend anders: Einfamilienhaus der besonderen Art

Präsentiert sich das Äußere des Objekts eher traditionell, erwartet uns im Inneren eine Überraschung: Das Design ist hochmodern und minimalistisch. Die hellen Wände lassen den Raum in Kombination mit dem reduzierten Stil der Möbel schlicht und puristisch erscheinen. Daneben haben die Inneneinrichter ein gelungenes Spiel der Farben gewagt: Die monochrome Farbwelt aus anthrazitfarbener Sofagarnitur, reinweißen Wänden und hellgrauem Fließenboden wird durch überraschende Akzente in Apfelgrün unterbrochen. Als dekorativer Mittel- und Höhepunkt zieht die außergewöhnlich geformte Deckenlampe alle Blicke auf sich. Der Übergang von Wohn- und Essbereich wird darüber hinaus durch einen Kamin – zu sehen auf der rechten Seite des Bildes – markiert, der Wärme und Gemütlichkeit in den sonst sehr minimalistisch gehaltenen Raum bringt.