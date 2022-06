Der coolste Bungalow des Monats

Ruhe, Reinheit und Entspannung – für nichts Anderes scheint diese Dusche zu stehen. Sie ist komplett in Weiß gehalten und ist dadurch ein durchweg neutraler Raum. Der perfekte Ort also, morgens neue Energie zu tanken oder abends die lästigen Gedanken des Tages loszuwerden. Während im übrigen Bad belebendes Rot dominiert, tauchen hier abertausende kleine Mosaiksteinchen die Dusche in ein gleißendes Weiß.