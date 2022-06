Phänomenales Haus mit Klasse

Während der Umbaumaßnahmen wurde vor allem der Bereich des Hauses überarbeitet, in dem die Eigentümer ihre Gäste empfangen wollen. Er wurde deutlich vergrößert und interessanter gestaltet. Von zwei Seiten ist dieser Raum von Glaswänden begrenzt, die für visuelle Durchlässigkeit und einer natürlichen Beleuchtung sorgen. Ein besonderer Hingucker ist der perfekt angepasste Wandschrank, in den auch der Fernseher eingelassen ist. Sie besteht aus vielen einzelnen geometrischen Flächen, vereint Schwarz und Weiß sowie verschiedene Materialien. Einen Möbelbauer für individuelle Schrank- und Regallösungen findet ihr auch in eurer Nähe.

Darüber hinaus dominiert in diesem Wohnbereich die Farbe Grau, die sich in den beiden Sesseln und im Teppich wiederfindet. Die beiden Patchwork-Hocker bringen ein Hauch Farbe in den Raum und verleihen ihm eine gewisse Verspieltheit.