Fenster in allen Variationen

Wir schauen so oft durch sie hindurch, dass wir meistens gar nicht erkennen, wie sie denn eigentlich genau aussehen: Fenster sind für uns oftmals nicht mehr als das Mittel zum Zweck. Denn das, was sich auf der anderen Seite befindet, ist in der Regel wesentlich interessanter als das Fenster selbst. Dabei wäre Wohnen ohne sie überhaupt nicht möglich. Höchste Zeit also, mal ein Ideenbuch all den kleinen und großen, runden und eckigen, modernen und altmodischen Fenstern zu widmen, die dafür sorgen, dass wir stets freie Sicht auf unsere Umgebung haben und auch innerhalb unserer vier Wände an all dem teilnehmen können, was auf der anderen Seite vorgeht.