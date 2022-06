Moderne Sideboards

Jedes Wohnzimmer und jeder Flur werden in den meisten Fällen von einem Sideboard geziert. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: viel Stauraum bei einem eher kleinen Möbelstück. Es gibt diverse Varianten der praktischen Helfer. Ganz grob gesagt, teilt man in drei Gruppen ein: Lowboard, Highboard und Schwebeboard. Ein Schwebeboard unterscheidet sich von den zwei anderen dadurch, dass es keine schlanken Füße hat und mithilfe eines Schienensystems an eine Wand angebracht wird. Die Auswahl der Materialien ist ebenso vielfältig wie die Palette der Formen. Momentan erlebt das Sideboard als modernes Solitärmöbelstück einen Aufschwung, denn in Zeiten, in denen Musikanlagen schrumpfen und E-Books ganze Bibliotheken speichern, können Sideboards einfach ein großformatiges Regal oder eine klassische Schrankwand ersetzen. Wir zeigen euch heute eine zeitgemäße Auswahl unterschiedlicher Sideboards, die mit Sicherheit den Blick in dem jeweiligen Raum auf sich ziehen werden.