6 clevere Ideen für kleine Wohnungen mit Stil!

Wenn ihr eine kleine Wohnung habt und euch wünscht, die Räumlichkeiten optimal auszunutzen, ist es wichtig, dass ihr beim Einrichten und Gestalten clever vorgeht. Denn auch eine kleine Wohnung kann enorm viel Platz bieten – wenn ihr bestimmte Einrichtungsregeln befolgt, den vorhandenen Raum durchdacht ausnutzt und vermeidet, dass Küche, Badezimmer, Schlafzimmer & Co. überladen wirken.

Mit einigen Tricks in Sachen Stil, Design und Kreativität ist es spielend einfach, aus einer kleinen Wohnung viel herauszuholen – und diese in kürzester Zeit in euer kleines, aber geräumiges und gemütliches Paradies zu verwandeln. Grundlegend ist bei der Gestaltung eurer Wohnung die Wandfarbe, denn besonders in den Haupträumen der Wohnung – wie Küche und Wohnzimmer – sollten helle und schlichte Farben dominieren, die für eine ruhige Atmosphäre sorgen. Abgetrennte und kleinere Räume, wie das Bade– oder Schlafzimmer, können stattdessen in vielfältigen Farbtönen gestaltet werden, die eurem individuellen Geschmack entsprechen.

Wir haben uns nach kleinen Wohnungen umgesehen und für euch die 6 besten Tipps zur Gestaltung gesammelt. Klein, aber oho, wir verraten euch, wie das funktioniert!