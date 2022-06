​Mit diesen farbigen Couchtischen holt ihr euch einen Frischekick in das Wohnzimmer. Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Designs, die sich in geringem Maße in der Form voneinander unterscheiden. Neben dem gezeigten Gelb, gibt es noch 19 weitere Mattlackfarben. Gefertigt werden die Couchtische wahlweise aus hochwertigem Nuss- oder Eichenholz. Unser Tipp: Besonders hübsch sehen die Tischchen in der Gruppe aus. Hierbei kann man verschiedene Typen miteinander kombinieren, um ein interessantes Bild zu erlangen.