7 Dinge, die deine Dachterrasse zum schönsten Ort der Welt machen

Der nächste Schritt widmet sich einem sehr angenehmen und wichtigen Thema: dem Essen! Denn am schönsten ist es doch, wenn ihr im Sommer die Möglichkeit habt, gemeinsam unter freiem Himmel zu essen und beim Dinner am Abend die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Daher empfehlen wir euch, dass ihr einen Teil eurer Dachterrasse für einen festen Essbereich nutzt, der mit einem großen Tisch und bequemen Stühlen ausgerüstet wird.

Hier könnt ihr nicht nur gemeinsam zu Abend essen, sondern auch voller Elan in den Tag starten und am Sonntag ein ausladendes Frühstück unter freiem Himmel anrichten. In Kombination mit eurer neuen Markise seid ihr bestens ausgerüstet, um in eurem eigenen kleinen Reich entspannt in den Tag zu starten, gemeinsam Kaffee zu trinken und frische Luft zu tanken.