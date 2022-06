Diese Stromfresser lassen eure Energiekosten explodieren

Ein hoher Stromverbrauch fällt immer erst am Ende des Jahres auf, wenn mal wieder eine Nebenkostenabrechnung ins Haus flattert. Dann ist es aber oft schon zu spät und man kann nur noch auf Ursachenforschung gehen und sich für's nächste Jahr so einiges vornehmen. Wer schon das ein oder andere Mal in die Energie-Kostenfalle getappt ist, ist in bester Gesellschaft.

Stromfresser lauern im gesamten Haushalt, in jedem Raum und an jeder Ecke. Sie verstecken sich heute nicht mehr nur in sogenannter weißer Ware, also Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen und Trockner, sondern zunehmend auch in Computer- und Unterhaltungstechnik. Hinzu kommt Beleuchtung, die oft veraltet ist oder falsch eingesetzt wird.

Manche Geräte fressen den Strom dabei ziemlich offensichtlich, man ist nur zu faul etwas dagegen zu tun, andere dagegen sind echte Schlingel und heimliche Stromfresser.

Wir helfen euch mit diesem Ideenbuch Stromfresser zu identifizieren und sie vor allem zu eliminieren. Ihr werdet überrascht sein, wie einfach das geht. Achtung Spoiler… Einfach mal den Stecker ziehen.