Familienglück im Einfamilienhaus

So gerne man auch in der Großstadt lebt – wenn sich Kinder ankündigen, zieht es die meisten Menschen dennoch aufs Land. So ging es auch der koreanischen Familie, die sich am Stadtrand von Seoul ein neues Zuhause bauen ließ, um den beiden Kids mehr Platz zum Toben und Spielen zu ermöglichen. Das Haus verbindet modernes Design mit komfortabler Gemütlichkeit, überzeugt mit lichtdurchfluteten Räumen und schafft die perfekte Balance zwischen Offenheit und Privatsphäre. Aber seht es euch am besten selbst an…