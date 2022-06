Klein, aber oho: 6 Mini-Pools

Dieser Mini-Pool steht in der südkalifornischen Mojave-Wüste und bietet allen Vorbeikommenden eine willkommene Abkühlung und die Möglichkeit, Wüstenstaub und Reisestrapazen loszuwerden. Beim Social Pool handelt es sich um ein Projekt unseres Experten Alfredo Barsuglia, der das minimalistische Kunstwerk in Zusammenarbeit mit dem MAK Center for Art and Architecture zum Leben erweckt hat. Das Besondere dabei: Jeder, der mag – und den versteckten Wüsten-Pool findet –, ist herzlich eingeladen, das kühle Nass an diesem ungewöhnlichen Ort zu nutzen und wird so selbst zum Teil des außergewöhnlichen Kunstprojektes, das mit Gegensätzen spielt und zum Nachdenken anregt.