7 Macken, die du dir zu Hause unbedingt abgewöhnen solltest

Unnützes sammelt sich nicht nur in der Küche gern an. Kleidung im Kleiderschrank, die man schon seit Jahren nicht mehr trägt, aber in die man vielleicht irgendwann mal wieder hineinpasst, ist ein weiterer Klassiker. Fitnessgeräte, die auf dem Dachboden einstauben, Bücher, die man noch nie gelesen hat und Andenken, die man irgendwann einmal geschenkt bekommen hat, reihen sich in diese Liste. Mehrwert schaffen sie in der Wohnung nicht. Meistens sind sie eher Ballast. So erinnert zu klein gewordene Kleidung ständig an den unerwünschten Jojo-Effekt der letzten Diät, der Fitnesstrainer sorgt für ein schlechtes Gewissen statt wirklichem Spaß am Sport und die Bücher werden davon, dass man sie nicht liest, auch nicht interessanter.

Stattdessen kann man Unnützes, an dem nicht wirklich das Herz hängt, auf dem Flohmarkt oder auf Secondhand-Plattformen direkt in Geld umwandeln. Das wiederum lässt sich dann für Dinge nutzen, die die Wohnung tatsächlich verschönern oder an denen man wirklich Freude hat. Spaß bringen auch Tauschparties mit Freunden, die man hierfür zum Essen zu sich nach Hause einlädt.