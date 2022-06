9 coole Ideen für eine unvergleichliche Küche

In diesem Bild sehen wir, wie stylish man seine Küche auch nur mit einzelnen Farbakzenten verschönern kann. Hier finden sich die Farben Grün, Gelb und Orange in unterschiedlichen Elementen wieder, wodurch im gesamten Raum etwas Abwechslung entsteht, er aber nicht zu unruhig wirkt. Besonders clever: der grüne Streifen, der entlang der Decke mit Spots in Szene gesetzt wird.