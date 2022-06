Haus im Wald

Völlig natürlich gliedert sich das massive Haus in die Umgebung ein. Die zumeist graue Fassade, lässt uns an einen Stein, der in der Wiese liegt, denken. Das Haus thematisiert in seinen Oberflächen das Grobe und Raue. Die anthrazit eingefärbten Betonflächen wurden stark wassergestrahlt und verleihen dem gesamten Komplex mit Hilfe der Fassade eine wuchtige Erscheinung. Der Fels und die grobe Textur der Kalksteinmauer, die das Gebäude zum Weg hin abgrenzen, korrespondieren mit der visuellen Rauheit des Bodens, der Decke und der Fenster. Im untersten Geschoss des Hauses sind eine Einliegerwohnung sowie ein kleines Lager untergebracht. Eine Wandseite des Weinkellers wird durch die naheliegende Felsoberfläche markiert, die in den Entwurf des Hauses integriert worden ist.