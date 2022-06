Endlich Ordnung: 7 geniale Tricks, die du kennen solltest!

Damit eure Gäste und ihr euch vom ersten Moment an wohl fühlt, ist es wichtig, dass ihr direkt beim Eintritt in euer Heim für den perfekten, ersten Eindruck sorgt. Deshalb sollte euer Flur und Eingangsbereich ordentlich sein und nicht durch herumliegende Jacken und Schuhe oder Schmutz auf dem Boden negativ auffallen. Der Flur gehört wohl zu einem der Räume, der am schnellsten verschmutzt – das einfach aus dem Grund, weil ihr hier eure Straßenschuhe und -kleidung an- und auszieht und so Schmutz von draußen direkt in den Flur mitbringt.

Daher solltet ihr zunächst einmal einplanen, dass ihr hier sehr regelmäßig putzen müsst – mit dem Besen, Staubsauger und auf jeden Fall mindestens einmal wöchentlich mit einem nassen Lappen, mit dem ihr Holzfußboden, Fliesen oder Laminat auf Vordermann bringt. Zudem solltet ihr bereits bei der Wahl der Flurmöbel an die Ordnung denken und nur Einrichtungsgegenstände auswählen, die genügend Platz für all eure Schuhe, Jacken & Accessoires bieten und zudem leicht zu reinigen sind. So beugt ihr einem überfüllten Schrank vor und habt nicht damit zu kämpfen, auch noch die letzte Winterjacke in den Schrank zu stopfen.

Empfehlenswert ist es außerdem, dass ihr den Flur sehr hell und einladend gestaltet und dafür helle Möbel, freundliche Accessoires und eventuell auch grüne Pflanzen besorgt, die für eine angenehme Atmosphäre und den perfekten, ersten Eindruck sorgen. Diese kleinen Schritte verwandeln euren Flur in den perfekten Ort, um eure Gäste zu empfangen und in euer Zuhause einzuladen.