Top 5 der Woche: Coole Gartenzäune, Hauseingänge und Balkone

Wir beenden unsere Highlights mit Tipps für den Balkon. Viele Menschen haben nämlich einen, aber wissen nicht so recht, wie sie ihn gestalten sollen. Ergebnis sind langweilige Außenbereiche, auf denen man sich nicht gerne aufhält. Was für eine Verschwendung! Wir versprechen, selbst der kleinste Mini-Balkon kann mit den richtigen Tricks ordentlich aufgepeppt werden. Lest sie in diesem Ideenbuch noch einmal genau nach und holt das Beste aus eurem Balkon raus!