Vom Rohbau zur Traumwohnung

Wer schon einmal eine Neubauwohnung gekauft hat oder gerade auf der Suche nach einem solchen neuen Zuhause ist, kennt das Problem: Man braucht schon sehr viel Fantasie, um sich in den kahlen, düsteren Betonlöchern eines Rohbaus zu Hause zu fühlen und sich darin eine gemütliche, schicke Wohnung vorzustellen. Um potenziellen Kunden die Kaufentscheidung zu erleichtern, lassen einige Bauunternehmen daher von erfahrenen Innenausstattern im noch nicht fertigen Haus eine Musterwohnung einrichten, um Interessenten eine realistischere Vorstellung von den Möglichkeiten zu geben, die sich ihnen bieten. In Mettmann haben unsere Experten von KIN-RAUMDESIGN genau so eine Musterwohnung gestaltet, die dem Vorstellungsvermögen auf die Sprünge hilft und mit jeder Menge Style, Komfort und Wohnlichkeit überzeugt.