Kleines Haus mit großem Garten

Zur Straße hin geschlossen, in Richtung Garten offen und extrovertiert – so präsentieren sich immer mehr moderne Einfamilienhäuser, die an stark frequentierten Straßen oder in dicht bebauten Wohnsiedlungen entstehen. Gerade japanische Architekten sind wahre Meister darin, Privatsphäre und modernes, lichtdurchflutetes Wohnen unter einen Hut zu bringen. Das beweist auch unser heutiges Projekt, ein kleines, aber feines Häuschen in Japan, das ein großes, paradiesisches Geheimnis hütet.