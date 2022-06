Wohnglück deluxe – dieses Haus macht's möglich

Die beiden Teile des Zweifamilienhauses wurden vom Grundriss her so gestaltet, dass sie gleich groß sind und den beiden Parteien gleich viel Platz bieten. Der Wohn-, Ess- und Kochbereich befindet sich jeweils im Erdgeschoss, während die Schlafzimmer in den oberen Etagen angesiedelt wurden. Hier sehen wir eines der Wohnzimmer, das modern eingerichtet wurde und dank Fenster auf drei Seiten mit jeder Menge Tageslicht versorgt wird. Zum lichtdurchfluteten, freundlichen und großzügigen Raumgefühl trägt darüber hinaus auch der weiße Anstrich der Wände bei.