7 Tipps für barrierefreies Wohnen

Zu viele Möbel sind in Sachen barrierefreies Wohnen eher hinderlich, ebenso wie Teppiche und Läufer, an denen man leicht hängen bleiben kann. Weniger ist also mehr. Bequeme Sitzmöbel sollten eine Höhe haben, die ein leichtes Aufstehen und Hinsetzen ermöglicht, körpergerechte Nacken- und Armstützen sind eine besonders bequeme Lösung, ebenso eine sichere Ablagefläche in greifbarer Nähe. So erspart man sich unnötige Wege. Weitere Sicherheitsaspekte im barrierefreien Wohnzimmer sind eine gute, schattenlose Beleuchtung, stand- und kippsichere Möbel sowie Fernbedienungen für Fernseher, Radio, Stereoanlage, Lampen und gerne auch den Fernsehsessel.