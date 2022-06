Schwarze Dekoration: 5 Interior Design Mythen

Wir haben es schon tausend Mal gelesen: Helle Farben lassen kleine Räume optisch größer, luftiger und freundlicher wirken. Das stimmt natürlich, aber deshalb muss man noch lange keinen Bogen um schwarze Details und Akzente machen. Denn nicht nur die Farben in einem Zimmer haben Einfluss darauf, wie es wirkt, sondern auch die Größe, die Anzahl und die Ausrichtung der Möbel sowie die Art und Weise, wie man Farben einsetzt. Hier wurde mit dem Kontrast von Schwarz und Weiß gespielt – eine bombensichere Methode, Leben in ein Zimmer zu bringen. Natürlich sollte man nicht gleich alle Wände, den Boden und die Decke komplett in Schwarz hüllen, aber man kann sehr gut auch in kleinen Räumen mit einer schwarz gestalteten Wand und passenden Accessoires Akzente setzen.