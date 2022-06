Haus mit aufregendem Farb- und Stilmix

Nur eine Etage, ganz in Weiß und ohne Schnörkel – so ist die Außenfassade des Gebäudes gestaltet. Der Grundriss setzt sich aus einfachen geometrischen Formen zusammen, die dem Garten jedoch keinesfalls die Show stehlen. Der Vorgarten mit üppiger Bepflanzung und dem geschwungenen Weg aus locker verlegten Natursteinplatten lädt zum Verweilen ein. Es scheint als würde das Haus hier lediglich die zweite Geige spielen. Was man hier noch nicht erahnen kann: Hinter der Fassade lockt ein Feuerwerk an Farben und Designer-Möbel.