Wohnideen in Weinrot

Bordeaux, Weinrot, Burgunderrot, Oxblood, Purpur, Rotbraun, Merlot… es gibt viele Namen für die Farbe, die jeden Herbst wieder zur absoluten Trendnuance gekürt wird und auch das restliche Jahr über eine super Figur macht – in der Mode genauso wie im Interior Design. Kein Wunder: Weinrot ist vielseitig und hat so einiges auf dem Kasten. Mal geht es mehr ins Braun, mal eher in Richtung Violett, es wirkt elegant, warm, gemütlich und glamourös zugleich und bringt auf edle Weise Leben in die Bude. Ob an der Wand oder auf dem Boden, als Möbelstück oder Accessoire - Weinrot rockt!