Eine alte Mühle wird zum charmanten Zuhause

In ländlichen Regionen findet man sie häufig: uralte Häuser, die mitten im Nirgendwo stehen und keinerlei Funktion mehr haben. Bestes Beispiel ist diese verlassene Mühle in einer kleinen Stadt namens Ourense in der spanischen Region Galicien. Trotz ihres schlechten Zustands ist ihr ursprünglicher rustikaler Charme noch zu erkennen. Die Experten von B+T Arquitectos nahmen sich ihrer an und unterzogen die kräftige Steinfassade mit allem, was dahinter steckte, einer erstaunlichen Verwandlung – wir zeigen euch, was geschah und wie die alte Mühle jetzt aussieht.