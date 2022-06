Marode Baracke wird beeindruckendes Einfamilienhaus

Alt muss nicht zwangsläufig das Ende bedeuten. Manchmal und vor allem bei Häusern lohnen sich Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen deutlich mehr, als der Neubau eines Hauses. Das Grundgerüst steht immerhin schon und wurde in der Vergangenheit mit Bedacht konzipiert. Niemand sagt, dass seine solche Umbauphase leicht ist, vor allem nicht für die Bewohner des Hauses, die wochenlang mit viel Dreck und Lärm zu kämpfen haben. Aber was am Ende zählt, ist das Ergebnis. Wir möchten euch heute dazu ermutigen, auch eurem trauten Heim, falls nötig, eine neue Chance zu geben. Die Architekten von Elvarquitectos aus Rosario, Argentinien betreuten dieses Projekt und leisteten Großes. Im Fokus standen der Anbau einer Garage, mehr natürliches Licht in allen Räumen und die Gewinnung zwei weiterer Schlafzimmer, um dieses Zuhause den Bedürfnissen der Familie anzupassen. Für die Fassade wurden edle Materialen verwendet und man konzentrierte sich auf eine moderne Ästhetik.