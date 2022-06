homify 360°: Umnutzung eines Stalls

​Den hallenartigen Raum zu beheizen, nimmt viel Zeit in Anspruch. Um das Warten zu verschönern, sollte man Platz auf dem Barcelona Chair von Ludwig Mies van der Rohe nehmen und in den prasselnden Kamin blicken. Die großformatigen Fenster bieten einen Rahmen für bewegte Bilder, die auf Grunde des benachbarten Hauses einen Ausblick in die Vergangenheit geben.