Runde Tische

An einem runden Tisch haben viele Leute Platz und es lassen sich ohne Probleme mehr und mehr Stühle ranrücken. Deswegen eignen sie sich auch so gut für Verhandlungen. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum der kreisrunde Tisch ein absoluter Klassiker ist – im Esszimmer und in der Küche gleichermaßen. Ob nun aus Stein gemeißelt oder vom Tischler handgefertigt, generell gilt das Motto: So rund, so gut! So, jetzt aber mal die Karten auf den Tisch: Rund oder nicht rund, das ist hier die Frage…