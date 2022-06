homify 360°: Minimalistische Hauserweiterung in Japan

Hier sehen wir den modernen, minimalistischen Anbau, der durch einen teilweise transparenten Korridor mit dem Haupthaus verbunden ist. Auch in Architektur und Design schafft das neue Haus spielerisch den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Die Proportionen und Elemente wie das Satteldach sind typisch für japanische Landhäuser und spiegelt so auch das Äußere des Elternhauses wider. Allerdings in sehr moderner Form, denn das Gebäude wurde bewusst so puristisch und minimalistisch wie möglich gehalten. Auf diese Weise wird bereits von außen die unabhängige, moderne Haltung der jungen Generation deutlich, die aber dennoch Wert auf Traditionen und die Verbindung mit der Familie legt.