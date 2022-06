Familienfreundliches Zuhause mit verrückter Terrasse

Bereits auf dem vorangegangenen Bild konnten wir die Treppe sehen – jetzt können wir auch erkennen, wohin sie führt: Nämlich auf eine Galerie, von der man wiederum zu anderen Zimmern gelangt, die durch weiße Schiebetüren verschlossen sind. Die Treppe ist aus Holz und mit einem glänzenden Edelstahlhandlauf versehen.

Was in einem modernen Einfamilienhaus nicht fehlen darf: die offene Küche. Sie befindet sich unter der Galerie und ist äußerst funktional mit vielen Küchenschränken ausgestattet. Ebenfalls praktisch ist die Nähe zum Essbereich. So können Speisen von der Küche zügig auf den Tisch gebracht werden. Das spart viel Zeit beim Auftragen und Abräumen. Außerdem haben die Erwachsenen auf diese Weise die lieben Kleinen immer im Blick. Die gepolsterten Bänke, die als Sitzgelegenheit am Esstisch dienen, sind interessant geformt und ein toller Hingucker.

