Trendy Türkis: Dieses Haus glänzt mit spannender Farbwahl

Moderne Architektur hat ja schon was für sich. Weitläufig, hell und so angenehm aufgeräumt erscheinen die Häuser. Doch was uns manchmal fehlt, ist einfach ein fröhlicher Klecks Farbe. Falls es euch auch so geht, wird euch das Haus von heute besonders gut gefallen. An diesem Projekt zeigt der Architekt Martin Dulanto aus Peru eindrücklich, dass Farbigkeit und moderne Architektur sehr wohl gut zusammenpassen. Auf die Farbauswahl kommt es an: Hier begegnen uns kühles Grau, strahlendes Türkis und auch ein paar rote Akzente. Doch verspielt oder bunt wirkt es dennoch nicht. Durch den gekonnten Einsatz der Farben an ausgewählten Stellen ergibt sich insgesamt ein cooles, puristisches Ambiente – typisch modern eben.

Viel Spaß auf der Tour durch dieses außergewöhnliche Haus!