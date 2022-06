Ein Haus voller traumhafter Ideen

Wir sehen uns noch einen weiteren Raum an und finden dieses mediterrane Schlafzimmer, an das sich direkt auch ein gemütlicher Wohnbereich mit Sofa anschließt. Hier haben unsere Experten die charakteristichen weißen Wände mit einer dunklen, schweren Holztür im Antik-Look kombiniert. Das große Bett ist ebenfalls komplett weiß, jedoch in einem pompös-verspielten Stil gestaltet, der den historischen Kontext noch einmal in Erinnerung ruft. Daneben kommt in diesem Zimmer erstmals Farbe ins Spiel: Das kräftige Blau von Spiegel und Vorhängen ergänzt die weiße Grundgestaltung perfekt und macht den Raum so frischer, moderner und ein wenig maritim.