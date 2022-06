Klein, aber oho: Mini-Häuschen auf Rädern

Im hinteren Bereich des Häuschens finden wir einen abgetrennten, äußerst gemütlich gestalteten Bereich, der die Funktion des Wohnzimmers übernimmt: Aus Holzbrettern wurden hier schlichte Bücherregale eingezogen, daneben gibt es eine gepolsterte Bank, die zusätzlich mit vielen weichen Kissen ausgestattet ist und so förmlich zu entspannten Stunden mit einem guten Buch einlädt. Auch in diesem Raum wird das Gestaltungskonzept mit seiner Konzentration auf Naturholz und die Farbe rot fortgeführt – so präsentiert sich der Wohnraum einheitlich schlicht und natürlich, aber auch mit viel ländlichem Charme.