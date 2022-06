Charmantes Landhaus in ganz besonderer Lage

Zum Abschluss zeigen wir unser Landhaus noch einmal in der Außenansicht, diesmal aber aus einer anderen Perspektive, die weitere Vorzüge offenbart: So befindet sich an der Rückseite des Objekts noch zusätzlich ein gläserner Anbau, der stilistisch einen starken Kontrast zu den sonst vorherrschenden Naturmaterialien – vor allem dem dunklen Holz – bildet. Daneben gewinnt man durch den Wintergarten einen zusätzlichen Raum, in dem man ganz nah an der Natur und trotzdem geschützt vor Wind und Wetter sitzen kann. Als zusätzliches Schmankerl bietet sich vom Inneren ein spektakulärer Blick auf die nahe gelegene Berglandschaft. Euch gefällt die Idee? Weitere besonders schöne Wintergärten stellen wir euch hier vor.