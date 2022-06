Back to the 90's – unsere Einrichtungstipps!

Die 90er sind bisher wohl das verrückteste Jahrzehnt! Während wir mit stylisher Kette in Tattoo-Optik und Schlaghose mit Kuhfellmuster fest davon überzeugt waren, später mal einen der Backstreet Boys zu heiraten, hatten wir aber auch ganz ernsthafte Verpflichtungen: Das Tamagotchi musste gefüttert und Furby gestreichelt werden. Wer dagegen einen anderen Musik- und Lebensstil bevorzugte, den traf man bestimmt auch mal auf der Loveparade an.

So viele Sachen lassen uns schmunzelnd und leicht wehmütig an die Neunziger zurückdenken. Und zum Glück erlebt dieses Jahrzehnt immer mehr ein kleines Revival – sei es in der Mode, Musik oder der Inneneinrichtung. Ein Grund mehr für uns, einige Produkte unserer Experten mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und in ihnen die perfekte Reinkarnation unserer geliebten Objekte der 90er Jahre zu sehen.