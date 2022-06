Stadtvilla mit hitverdächtigem Bad

Nun befinden wir uns in dem Bereich des Hauses, in dem vermutlich der Großteil des familiären Lebens stattfindet: im offenen Wohn- und Esszimmer. Wie auch an der Fassade des Gebäudes bestimmt ein helles Perlweiß den Charakter dieses Raumes, wodurch er optisch noch an Weite gewinnt. Doch obwohl das neutrale Weiß überwiegt, erscheint das Wohnzimmer keineswegs unterkühlt. Das liegt an dem Einsatz verschiedener natürlicher Materialien, die dem Weiß eine feine, rustikale Note verleihen: Die Couch, zwei Hocker und der Couchtisch bestehen aus Rattan. Wir sehen außerdem viele Pflanzen und ein Reisigbündel, das zur Dekoration an der Wand lehnt. Nicht zu vergessen ist der wunderschöne Parkettboden, der dem Raum durch seine ungleichmäßige Färbung Lebendigkeit verleiht.

