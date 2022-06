homify 360°: O HOUSE – Eine skulpturale Immobilie am Vierwaldstätter See

Das O HOUSE der Schweizer Philippe Stuebi Architekten GmbH in Luzern ist ein Meisterstück feinsinniger, zeitgenössischer Architektur und fällt besonders durch seine ausdrucksstarken, ornamentalen Fassaden ins Auge. Doch nicht nur die Architektur ist etwas Besonderes: Die Villa auf einem Wassergrundstück direkt am Vierwaldstätter See wurde fertiggestellt, nachdem eine private Bauherrschaft mithilfe des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins einen Wettbewerb ausgeschrieben hatte, bei welchem das O HOUSE schließlich den 1. Preis gewann – auch das ist Teil der außergewöhnlichen Geschichte und führte zu visionären Ideen, die die Grundlage bildeten für das besondere Projekt. Denn die Wettbewerbsteilnehmer hatten zu Beginn keinerlei Vorgaben, was Kosten oder auch individuelle Wünsche der künftigen Bewohner anbelangte – die Bauherrschaft blieb nämlich lange Zeit anonym. Die Immobilie sollte repräsentativ sein und neben einem Swimmingpool auch über eine große Tiefgarage und ein Bootshaus verfügen. Philippe Stuebi hat – im Gegensatz zu den anderen Entwürfen im Wettbewerb – für das Haus absichtlich einen Standort gewählt, der sich weniger nah an der Straße befindet, sondern an einer Stelle, wo sich das Grundstück zum See hin verengt. Er selbst sagt über den Entwurfsgedanken: Das Haus nimmt durch seine präzise Position eine Scharnierfunktion zwischen See, Straße und Dorf ein. Zahlreiche weiteren subtile und kreative Inszenierungen, die zwischen Architektur und Landschaft vermitteln sowie die verspielten Ideen und kleinen Überraschungen, die sich innerhalb des Entwurfes fanden, haben die Jury und die Bauherrschaft wohl am Ende von dem Entwurf überzeugt. Das Haus wirde 2007 fertiggestellt und wir werfen heute einen etwas genaueren Blick auf das phänomenale Ergebnis.