Multitalent Leiter

Leitern spielen in unserem Alltag eine mehr oder weniger wichtige Rolle. Wir brauchen sie, um an hohen Deckenlampen die Glühbirnen auszutauschen, um auf den Dachboden zu gelangen, um im Garten Äpfel zu pflücken oder die Regenrinne zu reparieren. Aber die Leiter an sich ist nicht nur ein praktisches und funktionales Hilfsmittel, sondern kann in unserer Wohnung noch viel mehr leisten. Wir zeigen euch, wie man sie als Deko-Objekt, Regal und sogar als Sitzgelegenheit nutzen und damit in den eigenen vier Wänden stilvolle Akzente setzen kann.