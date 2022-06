In 20 Minuten top erholt: Wie Wellness im eigenen Bad gelingt

Passé sind die Zeiten, in denen das Badezimmer nur als rein funktionaler Raum genutzt wurde! Der Privatbereich fungiert heutzutage als Wohlfühlbereich, in dem man sich gerne aufhält, Momente der Entspannung in vollen Zügen genießt und einfach mal die Seele baumeln lässt. Das spiegelt sich auch in der Einrichtung wider. Dabei gibt es verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung, um den eigenen Ansprüchen an eine Wellnessoase gerecht zu werden. Lasst euch von den folgenden Ideen inspirieren, die euch grundlegende Aspekte der Verwirklichung mit auf den Weg geben!