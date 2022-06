Wohnen mit exotischem Flair

Auch wenn das Grundstück, auf dem das Haus steht, nur einen kleinen Außenbereich zulässt, wünschten sich die Bewohner einen echten Wohlfühlgarten, der eine nahtlose Erweiterung des Innenraums darstellt, dabei aber möglichst pflegeleicht daherkommt. Realisiert wurde dieser Traum durch große Glasschiebetüren, die sich über die gesamte Breite des Gebäudes ziehen und den Wohnraum nach draußen öffnen. Die großzügige Sonnenterrasse schließt sich so direkt an den Essbereich an und wird, von üppig bepflanzten Beeten umgeben, zum grünen Paradies mitten in der Stadt.