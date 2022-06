Produktdesign aus München

Aus dem englischen übersetzt bedeutet Mercury Quecksilber. Dieser chemische Stoff wurde bereits in den 1960er Jahren in der Raumfahrt für den Antrieb einer Rakete verwendet. Die futuristische Gestalt der Leuchte lässt uns auf den ersten Blick an das komplizierte Cockpit in einer Rakete oder einem Flugzeug denken. Tatsächlich wurden die Designer von der Nasa-Raumkapsel Friendship 7 inspiriert: Die am 20. Februar 1962 startete und den Amerikaner John Glenn als erstes in den Weltraum katapultierte. Er umrundete die Erde dreimal, bevor er zurückkehrte! Zum 50-jährigen Jubiläum nahmen sich die Designer im Jahr 2012 dieses Event zum Anlass, um die Faszination der Raumfahrt in die eigenen vier Wände zu bringen. Nach einer zweijährigen Entwicklung war das Ergebnis die Mercury-Leuchte.