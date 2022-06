Containerhäuser für jeden Geschmack

Hier dient der Container als Anbau an einem supermodernen, kleinen Wohnhaus und stellt so eine ebenso raffinierte wie kostengünstige Wohnraumerweiterung dar, die sich vom Stil her dem Haupthaus perfekt anpasst und dennoch eine unerwartete, überraschende Note ins Spiel bringt. Die Nutzungsmöglichkeiten eines solchen Zubaus sind vielseitig: Vom Gästehaus bis zum Büro und vom Atelier bis zum Hobbyraum lässt sich hier alles unterbringen, was das Leben und Wohnen bereichert.