4 kleine Wohnwagen, die euch den Sommer versüßen

Komm, lass uns ans Meer fahren! Oder in die Berge! Oder in den Wald? Egal, der Sommer steht vor der Tür und der muss natürlich unter freiem Himmel genossen werden. So ganz ohne Dach über dem Kopf geht es dann meistens aber doch nicht. Was tun? Sich einen Wohnwagen schnappen! Wir haben für euch vier ganz besonders entzückende Modelle ausgesucht, mit denen sich das herrliche Wetter und laue Sommernächte bestens auskosten lassen. Seid gespannt auf traumhafte Behausungen, in denen es sich gut ein paar Tage aushalten lässt!