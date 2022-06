Moderne Gartenbeleuchtung: 7 stimmungsvolle Ideen

Laternen jeglicher Art erfreuen sich in Sachen Gartenbeleuchtung besonders großer Beliebtheit, denn mit ihrem flackernden Licht und den unterschiedlichen Größen verbreiten sie ein außerordentlich stimmungsvolles, sanftes Licht, das an Urlaube im Süden und Sommerabende am Strand erinnert. Vor allem, wenn es sich dabei um solch liebevoll gestaltete Modelle wie diese marokkanischen Laternen von L’ Argania handelt. Ihre Verzierungen sorgen für ein bezauberndes Spiel von Licht und Schatten auf eurer Terrasse oder in eurem Garten.