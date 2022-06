Auf Felsen gebaut – Zuhause am Meer

Moderne Häuser beeindrucken besonders, wenn sie auf die Umgebung eingehen und mit ihrem natürlichen Kontext verschmelzen. Genau das war Grundlage für den Entwurf dieses norwegischen Sommerhauses, das auf einem felsigen Grundstück direkt am Meer gebaut wurde. Unsere Experten von Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter haben die klimatischen und topografischen Bedingungen in ihre Pläne einfließen und die herrliche Landschaft zum Teil ihres Architekturkonzepts werden lassen. Wir zeigen euch das beeindruckende Ergebnis.