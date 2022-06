Einzigartige Doppelbetten, die jedes Schlafzimmer aufpeppen

Bei Betrachtung dieses Doppelbettes sticht sofort das hohe Kopfteil ins Auge. In Anthrazit gehalten sowie in Stepppolsterung gefertigt, wirkt es überaus elegant und wartet mit einem besonderen Detail auf, was es auf eine dezente Weise so apart macht. Obendrein wird durch das Kopfende auch noch die Rückwand geschützt – besser geht es nicht!