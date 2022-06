Endlich die Idee für's Traumhaus: 7 moderne Häuser zum Staunen

Modern bauen heißt aber keinesfalls, dass dabei nur eine weiß verputzte Fassade zum Einsatz kommen kann. Auch traditionelle Materialien machen sich in einem zeitgenössischen Design hervorragend, wie dieses neuinterpretierte Holzhaus beweist. Bei diesem Projekt ist es gar nicht so sehr die geradlinige Erscheinung, die besticht, sondern die harmonische Integration des Hauses in seine waldige Umgebung.