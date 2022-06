Bunte Einrichtungsideen für Kinderzimmer

Ein Kinderzimmer zu dekorieren, ist keine leichte Aufgabe… Die Grenzen haben sich im Laufe der Zeit gelockert und Kinder werden heutzutage mehr eingebunden denn je. So müssen wir nicht nur darauf achten, dass sie in einem Umfeld aufwachsen, wie wir es uns für sie vorstellen, sondern gleichzeitig auch deren Wünsche berücksichtigen. Während früher noch der Spruch galt Kinder sollte man sehen, nicht hören und Entscheidungen schlichtweg über Kinderköpfe hinweg getroffen wurden, haben die Kleinen heute weitaus mehr Mitspracherecht. Man könnte sagen: Sie werden gehört. Und das ist auch gut so! Denn in Hinblick auf die Gestaltung ihrer Zimmer können Kinder nochmal einen ganz neuen Blickwinkel eröffnen und teilweise sehr viel fantasievollere Ideen einbringen als Erwachsene. Also fragen wir sie um ihre Meinung was Farben, Materialien oder Texturen angeht und geben ihnen somit ein Stück weit Verantwortung in der Hoffnung, dass sie ihr Kinderzimmer besser wertschätzen können und es stets gut behandeln.

Heute zeigen wir euch deshalb sechs verspielte Beispiele für Kinderzimmer, Anregungen und aktuelle Trends, die nicht nur den Kleinen Spaß machen. Vielleicht könnt ihr eure Kids sogar über die Schulter schauen lassen, um gemeinsam zu entscheiden, welche Einrichtungsidee am besten zu ihnen passt: